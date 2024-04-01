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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜLFÜ BAYAR 21 %0.18 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
RAMAZAN ŞANİ 196 %0.18 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN BARMAN 175 %0.27 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ POLAT 41 %0.17 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YAMAN 11 %0.11 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULBARİ MUĞUÇ 47 %0.26 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EŞREF ÖZTIRAK 55 %0.23 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHSİN GÜÇ 8 %0.09 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
NECMETTİN ERDOĞAN 52 %0.19 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED BAYAR 302 %0.29 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFETTİN BASATEMÜR 75 %0.31 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN GÖKBORU 69 %0.19 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZELİHA POLAT 296 %0.31 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ESEN 40 %0.30 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KIZILBOĞA 101 %0.15 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BASATEMÜR 414 %0.41 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN AYDIN 371 %0.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı