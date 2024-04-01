|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜLFÜ BAYAR
|21
|%0.18
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|RAMAZAN ŞANİ
|196
|%0.18
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN BARMAN
|175
|%0.27
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ POLAT
|41
|%0.17
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YAMAN
|11
|%0.11
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULBARİ MUĞUÇ
|47
|%0.26
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EŞREF ÖZTIRAK
|55
|%0.23
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHSİN GÜÇ
|8
|%0.09
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|NECMETTİN ERDOĞAN
|52
|%0.19
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED BAYAR
|302
|%0.29
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFETTİN BASATEMÜR
|75
|%0.31
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN GÖKBORU
|69
|%0.19
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZELİHA POLAT
|296
|%0.31
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ESEN
|40
|%0.30
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KIZILBOĞA
|101
|%0.15
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BASATEMÜR
|414
|%0.41
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN AYDIN
|371
|%0.25
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