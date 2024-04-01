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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
MEHMET NESİM KAR 346 %0.37 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENİS CENGİZ 33 %0.11 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN CENGİZ 13 %0.08 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS CENGİZ 131 %0.13 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN GÖZÜNGÜL 7 %0.09 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMİ ÇELİK 38 %0.15 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP CENGİZ 46 %0.08 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KARATAY 75 %0.11 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÖZEL 157 %0.17 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN CENGİZ 40 %0.12 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN YAĞCI 59 %0.14 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF CENGİZ 32 %0.17 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
HASAN DURAN 24 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı