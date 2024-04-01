|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|MEHMET NESİM KAR
|346
|%0.37
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENİS CENGİZ
|33
|%0.11
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN CENGİZ
|13
|%0.08
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS CENGİZ
|131
|%0.13
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN GÖZÜNGÜL
|7
|%0.09
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHMİ ÇELİK
|38
|%0.15
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP CENGİZ
|46
|%0.08
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KARATAY
|75
|%0.11
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÖZEL
|157
|%0.17
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN CENGİZ
|40
|%0.12
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN YAĞCI
|59
|%0.14
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF CENGİZ
|32
|%0.17
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|HASAN DURAN
|24
|%0.12
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