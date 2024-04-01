|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AYDIN
|443
|%0.92
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇİMENDER
|1282
|%3.16
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABUZER ÖZAYDIN
|1031
|%4.05
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN SAĞLAM
|745
|%1.83
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET İDEM
|2450
|%1.74
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT ESEN
|73
|%0.36
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ESMER
|2825
|%1.86
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|44
|%0.11
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İMAM BAZİK
|1197
|%5.71
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BAYRAM
|2270
|%1.94
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHİM SIMAK
|1529
|%1.36
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER DURMAZ
|1005
|%2.40
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL TAZE
|902
|%1.05
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