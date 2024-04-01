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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.80
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA 424 %0.20 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN DEĞİRMENCİ 34131 %6.07 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYSEL DUMAN 282 %0.32 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİ ÖZNUR BİLEN 736 %0.19 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN ŞAKAR 311 %0.10 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı