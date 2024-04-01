|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ECEVİT ALKAN
|1646
|%1.23
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EŞREF KARAYÜN
|5055
|%8.53
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜZELYURT
|3729
|%5.23
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARDA SARIGÜN
|35
|%0.11
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AVCI
|618
|%0.52
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDA ELHAN
|19
|%0.04
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH KARAÇAY
|30377
|%47.06
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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