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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.02 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.74
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ECEVİT ALKAN 1646 %1.23 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EŞREF KARAYÜN 5055 %8.53 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜZELYURT 3729 %5.23 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARDA SARIGÜN 35 %0.11 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AVCI 618 %0.52 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDA ELHAN 19 %0.04 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAMANDAĞ Türkiye İşçi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH KARAÇAY 30377 %47.06 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı