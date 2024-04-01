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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.74
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GİZEM GÜLEN 1321 %12.54 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM YILMAZ 96 %0.06 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYKAL IŞIK 1658 %0.43 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA MÜFİT TEKELİ 814 %0.25 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA 1405 %1.07 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER BULUT 404 %0.16 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALEYNA ARZUM YALÇIN 1323 %1.29 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ YILMAZ 558 %0.37 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA ÖZEN 780 %0.50 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAMZE ÖZLEM İLHAN GÜLCAN 498 %0.30 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN BİLGE 708 %0.30 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABUZER TURGUT 406 %0.15 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖNÜL IŞIK 242 %0.17 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
DOĞAN ERGÜN 3851 %1.25 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
ÖZLEM VARLI YILMAZ 693 %0.28 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK KIRCAOĞLU 826 %0.41 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
ÇİĞDEM DENİZ 236 %0.20 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MEHMET TOLGA BEKTAŞ 2259 %1.51 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN KESKİN 277 %0.15 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA DAŞDEMİR 995 %0.35 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN KAMO 355 %0.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı