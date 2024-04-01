|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GİZEM GÜLEN
|1321
|%12.54
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM YILMAZ
|96
|%0.06
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYKAL IŞIK
|1658
|%0.43
|Detay
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA MÜFİT TEKELİ
|814
|%0.25
|Detay
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
|1405
|%1.07
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER BULUT
|404
|%0.16
|Detay
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALEYNA ARZUM YALÇIN
|1323
|%1.29
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ YILMAZ
|558
|%0.37
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESRA ÖZEN
|780
|%0.50
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAMZE ÖZLEM İLHAN GÜLCAN
|498
|%0.30
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN BİLGE
|708
|%0.30
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|0
|%0
|Detay
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|0
|%0
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABUZER TURGUT
|406
|%0.15
|Detay
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖNÜL IŞIK
|242
|%0.17
|Detay
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|DOĞAN ERGÜN
|3851
|%1.25
|Detay
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|ÖZLEM VARLI YILMAZ
|693
|%0.28
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK KIRCAOĞLU
|826
|%0.41
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|ÇİĞDEM DENİZ
|236
|%0.20
|Detay
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MEHMET TOLGA BEKTAŞ
|2259
|%1.51
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN KESKİN
|277
|%0.15
|Detay
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA DAŞDEMİR
|995
|%0.35
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN KAMO
|355
|%0.25
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