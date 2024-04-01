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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.68
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
ÖZGÜL TUZCU 755 %0.80 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ 202 %1.26 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLCAN GÜZEL 3 %0.04 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANLA SÖYLEMEZ 406 %0.74 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİYE KULAÇ 480 %0.68 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
BADE DUDU TAKIM 1005 %1.09 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEZAKET ÜNAL 143 %0.42 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SOLMAZ TOKAY 110 %0.26 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı