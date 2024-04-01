|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|ÖZGÜL TUZCU
|755
|%0.80
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ
|202
|%1.26
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLCAN GÜZEL
|3
|%0.04
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANLA SÖYLEMEZ
|406
|%0.74
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİYE KULAÇ
|480
|%0.68
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BADE DUDU TAKIM
|1005
|%1.09
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEZAKET ÜNAL
|143
|%0.42
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SOLMAZ TOKAY
|110
|%0.26
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|0
|%0
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