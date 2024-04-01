|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT KARAOĞLAN
|314
|%1.30
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ SAĞLAM
|3170
|%1.50
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAETTİN SÜER
|307
|%2.81
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT GÜRBÜZ
|872
|%4.60
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL AYIK
|6079
|%19.30
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUMAN CENGİZ
|59
|%0.60
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TOPAL
|9788
|%1.74
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KORHAN MERKİ
|474
|%0.86
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ ÖZER
|6590
|%1.84
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ KANDEMİR
|1438
|%1.62
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE ŞİMŞİR
|123
|%0.63
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA GÜLÜMSER BİROL
|425
|%1.19
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ ULUSOY
|586
|%6.38
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL BABUCCU
|11512
|%2.25
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK KIRMIZI
|403
|%1.83
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEVSER OFLUOĞLU
|7633
|%2.02
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZLÜK
|1353
|%1.92
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA ERSARI
|1026
|%1.17
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AVNİ YILDIRIM
|200
|%1.03
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KOCA
|36398
|%12.02
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVİN ÇAĞLAYAN
|6995
|%1.71
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