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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.91 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.89
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT KARAOĞLAN 314 %1.30 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ SAĞLAM 3170 %1.50 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAETTİN SÜER 307 %2.81 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT GÜRBÜZ 872 %4.60 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL AYIK 6079 %19.30 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUMAN CENGİZ 59 %0.60 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TOPAL 9788 %1.74 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KORHAN MERKİ 474 %0.86 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ ÖZER 6590 %1.84 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ KANDEMİR 1438 %1.62 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ŞİMŞİR 123 %0.63 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA GÜLÜMSER BİROL 425 %1.19 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ ULUSOY 586 %6.38 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL BABUCCU 11512 %2.25 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK KIRMIZI 403 %1.83 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEVSER OFLUOĞLU 7633 %2.02 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZLÜK 1353 %1.92 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA ERSARI 1026 %1.17 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AVNİ YILDIRIM 200 %1.03 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KOCA 36398 %12.02 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİN ÇAĞLAYAN 6995 %1.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı