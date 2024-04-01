60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.44 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.62
Bitlis Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT İRİMESİ 50 %0.69 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN 2421 %17.73 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURĞAY BAĞUÇ 87 %0.66 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN SADAK 52 %0.80 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ 336 %1.44 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AYAZ 373 %1.04 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı