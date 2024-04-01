60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.72 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.72
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMEL AYDUĞAN 147 %1.39 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMALETTİN ŞAHİN 498 %14.08 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ERDUGAN 13 %0.84 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİM KISA 213 %11.88 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN ARSLAN 333 %3.20 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL SÖZEN 71 %2.00 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÖZÜTOK 6 %0.58 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL TEPE 63 %2.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ERTEKİN 2325 %1.72 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAD BİLGEN 10 %0.47 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AKBAL 11 %0.50 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL ARSLAN 414 %2.34 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR ŞAHİNER 3984 %21.83 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT ERGİN 20 %0.64 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ARSLAN 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
YAKUP MERT 2 %0.34 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı