|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMEL AYDUĞAN
|147
|%1.39
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMALETTİN ŞAHİN
|498
|%14.08
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ERDUGAN
|13
|%0.84
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİM KISA
|213
|%11.88
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN ARSLAN
|333
|%3.20
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL SÖZEN
|71
|%2.00
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÖZÜTOK
|6
|%0.58
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL TEPE
|63
|%2.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ERTEKİN
|2325
|%1.72
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAD BİLGEN
|10
|%0.47
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AKBAL
|11
|%0.50
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL ARSLAN
|414
|%2.34
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR ŞAHİNER
|3984
|%21.83
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT ERGİN
|20
|%0.64
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ARSLAN
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|YAKUP MERT
|2
|%0.34
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