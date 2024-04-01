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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.64 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.98
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİR ALTUĞ 1415 %3.97 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ATLI 1227 %28.16 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL TUYJİ 968 %25.21 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KARAMAN 58 %1.27 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVHAN DEMİREL 62 %1.34 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER KOCAMAN 1710 %23.64 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜLBAY 2015 %11.63 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN EŞMELİ 237 %1.84 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAİ TURHAN 520 %4.37 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇAKMAK 1330 %23.08 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÇORBACIOĞLU 921 %2.50 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ 74 %1.07 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ÇAYBAŞI 356 %1.87 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET UĞUR TATAR 504 %3.88 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH COŞKUN 4405 %2.21 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜRKAY BERBEROĞLU 28389 %14.89 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇELİKAK 499 %2.44 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ AVERİ 196 %2.00 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN BARINER 1156 %4.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı