|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHİR ALTUĞ
|1415
|%3.97
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ATLI
|1227
|%28.16
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL TUYJİ
|968
|%25.21
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KARAMAN
|58
|%1.27
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVHAN DEMİREL
|62
|%1.34
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER KOCAMAN
|1710
|%23.64
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜLBAY
|2015
|%11.63
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN EŞMELİ
|237
|%1.84
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZAİ TURHAN
|520
|%4.37
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇAKMAK
|1330
|%23.08
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÇORBACIOĞLU
|921
|%2.50
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ
|74
|%1.07
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ÇAYBAŞI
|356
|%1.87
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET UĞUR TATAR
|504
|%3.88
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH COŞKUN
|4405
|%2.21
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜRKAY BERBEROĞLU
|28389
|%14.89
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇELİKAK
|499
|%2.44
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ AVERİ
|196
|%2.00
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN BARINER
|1156
|%4.24
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