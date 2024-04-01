60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.51
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEHÇET ALKAN LOKUM 456 %2.78 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİK ÇEKİÇ 19 %0.38 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN CEBECİ 87 %1.32 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN İMAMOĞLU 60 %0.81 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ COŞKUN 163 %2.75 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER PANCAR 38 %0.62 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KELEŞ 6286 %6.13 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA ÇAMLI 82 %4.05 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
HATİCE KUDAL 76 %2.50 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAMİ ALBAYRAK 12 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı