|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TUNCAY
|517
|%1.64
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT KÜÇÜKLER
|2998
|%2.25
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI
|1789
|%3.02
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞİT ÖZUĞUR
|1713
|%9.09
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEZİYET MERT SARIGÜL
|165
|%0.23
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN TUFAN
|1123
|%1.62
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
|853
|%3.53
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF PERİŞAN
|6583
|%21.50
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİ CEYLAN
|8071
|%6.81
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KAYA
|1017
|%1.93
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET UÇAR
|565
|%7.09
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYVAZ YAKAR
|362
|%1.51
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ORTAK
|1095
|%2.29
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELANUR GÜLŞAN
|272
|%0.42
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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