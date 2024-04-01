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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.81 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.53
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TUNCAY 517 %1.64 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT KÜÇÜKLER 2998 %2.25 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI 1789 %3.02 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞİT ÖZUĞUR 1713 %9.09 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEZİYET MERT SARIGÜL 165 %0.23 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN TUFAN 1123 %1.62 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK 853 %3.53 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF PERİŞAN 6583 %21.50 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİ CEYLAN 8071 %6.81 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAYA 1017 %1.93 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET UÇAR 565 %7.09 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYVAZ YAKAR 362 %1.51 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ORTAK 1095 %2.29 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELANUR GÜLŞAN 272 %0.42 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı