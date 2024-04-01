|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE GÜLNUR ŞAKİR
|148
|%1.40
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YAŞAR
|5936
|%3.45
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ COŞKUN
|3541
|%1.44
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL TÜMTÜRK
|2156
|%0.95
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP ALİ ÖZDEMİR
|3875
|%1.01
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUGAY ÇAPUN
|2657
|%0.83
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATANER ORKUNOĞLU
|1845
|%1.41
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK ATAKAN ŞAKAR
|2096
|%0.85
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHİT ÇELİK
|1644
|%1.04
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN SAĞIRKAYA
|1365
|%1.33
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ
|1702
|%1.14
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL KARAPINAR
|2183
|%1.03
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU
|1717
|%1.40
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEJAT DURMUŞ
|1683
|%1.08
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL İP
|531
|%1.00
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN
|1886
|%1.12
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEH ÖMER KARA
|2611
|%1.12
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|MUHARREM YILDIZ
|6406
|%1.38
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|EMEL BİLENOĞLU
|6290
|%2.60
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
|1746
|%0.90
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÖZKAN
|3487
|%1.31
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN
|2373
|%1.62
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|KÜBRA DURSUN
|2801
|%0.91
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN
|2743
|%1.10
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALTINOK ÖZ
|6432
|%2.22
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|MÜMİN GÜNLER
|3868
|%0.89
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN UĞURAL
|4830
|%1.56
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN TURAN
|4290
|%1.02
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL DOĞAN
|2064
|%0.77
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TEMUR
|1437
|%0.71
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEMET TEKDEMİR
|310
|%0.99
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|BİHTER AKBAŞ SEZER
|1779
|%1.51
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|AHMET ÜNAL
|2279
|%1.53
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KARATAŞ
|1460
|%0.79
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖNDEŞ
|2331
|%0.81
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
|1553
|%0.94
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN YALÇIN
|4296
|%1.05
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN
|2360
|%0.75
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜRŞAT ÖZER
|1051
|%0.75
|Detay