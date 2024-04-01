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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.49
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE GÜLNUR ŞAKİR 148 %1.40 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YAŞAR 5936 %3.45 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ COŞKUN 3541 %1.44 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL TÜMTÜRK 2156 %0.95 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP ALİ ÖZDEMİR 3875 %1.01 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUGAY ÇAPUN 2657 %0.83 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATANER ORKUNOĞLU 1845 %1.41 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVFİK ATAKAN ŞAKAR 2096 %0.85 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHİT ÇELİK 1644 %1.04 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN SAĞIRKAYA 1365 %1.33 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ 1702 %1.14 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL KARAPINAR 2183 %1.03 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU 1717 %1.40 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJAT DURMUŞ 1683 %1.08 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL İP 531 %1.00 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN 1886 %1.12 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEH ÖMER KARA 2611 %1.12 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
MUHARREM YILDIZ 6406 %1.38 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
EMEL BİLENOĞLU 6290 %2.60 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI 1746 %0.90 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÖZKAN 3487 %1.31 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN 2373 %1.62 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
KÜBRA DURSUN 2801 %0.91 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN 2743 %1.10 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALTINOK ÖZ 6432 %2.22 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
MÜMİN GÜNLER 3868 %0.89 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN UĞURAL 4830 %1.56 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN TURAN 4290 %1.02 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL DOĞAN 2064 %0.77 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TEMUR 1437 %0.71 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEMET TEKDEMİR 310 %0.99 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
BİHTER AKBAŞ SEZER 1779 %1.51 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
AHMET ÜNAL 2279 %1.53 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARATAŞ 1460 %0.79 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖNDEŞ 2331 %0.81 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN 1553 %0.94 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN YALÇIN 4296 %1.05 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN 2360 %0.75 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜRŞAT ÖZER 1051 %0.75 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı