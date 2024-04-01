|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH AKTUNA
|3408
|%29.34
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|HÜSEYİN ALİ DOĞAN
|1696
|%1.53
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT AKDAĞ
|794
|%1.21
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YÜKSEL
|279
|%1.16
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMEL SERTEL
|39
|%0.38
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ ÇETİNKAYA
|218
|%1.18
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT KOMŞU
|324
|%1.36
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ŞEN
|98
|%1.11
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|BİROL HANCI
|403
|%1.49
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TOBİN
|1912
|%1.85
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ABACI
|2038
|%5.51
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARADAĞ
|26163
|%27.14
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KARADAŞ
|191
|%1.41
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNSAL UZUNYILMAZ
|2506
|%3.68
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ORHAN
|1434
|%1.40
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUFAN AKAN
|26938
|%18.06
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