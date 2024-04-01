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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.91 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.17
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AKTUNA 3408 %29.34 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
HÜSEYİN ALİ DOĞAN 1696 %1.53 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT AKDAĞ 794 %1.21 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YÜKSEL 279 %1.16 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMEL SERTEL 39 %0.38 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ ÇETİNKAYA 218 %1.18 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT KOMŞU 324 %1.36 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ŞEN 98 %1.11 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
BİROL HANCI 403 %1.49 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TOBİN 1912 %1.85 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ABACI 2038 %5.51 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARADAĞ 26163 %27.14 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KARADAŞ 191 %1.41 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNSAL UZUNYILMAZ 2506 %3.68 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ORHAN 1434 %1.40 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUFAN AKAN 26938 %18.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı