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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.79 0
İL GENEL MECLİSİ
%8.70
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
RAŞİT EMİR SÜER 1484 %1.57 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN GÜNAY 1580 %5.40 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER SERKAN İĞCİ 147 %0.92 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEHÇET SAATCI 24131 %24.05 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT AKKALI 126 %1.68 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
PELİN EKER KARAMAN 974 %3.74 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ ACAR 5381 %9.86 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN NİZAMOĞLU 5622 %7.92 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇAYIRLI 6124 %6.63 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÜNEŞ 4311 %12.52 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYFER İLHAN ÖÇER 3458 %8.21 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRAN ÇİÇEK 420 %2.28 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU 1416 %7.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı