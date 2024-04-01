|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|RAŞİT EMİR SÜER
|1484
|%1.57
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN GÜNAY
|1580
|%5.40
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER SERKAN İĞCİ
|147
|%0.92
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEHÇET SAATCI
|24131
|%24.05
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT AKKALI
|126
|%1.68
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PELİN EKER KARAMAN
|974
|%3.74
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ALİ ACAR
|5381
|%9.86
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN NİZAMOĞLU
|5622
|%7.92
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇAYIRLI
|6124
|%6.63
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GÜNEŞ
|4311
|%12.52
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYFER İLHAN ÖÇER
|3458
|%8.21
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRAN ÇİÇEK
|420
|%2.28
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU
|1416
|%7.05
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