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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%52.03 1
İL GENEL MECLİSİ
%15.92
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADULLAH BİÇER 15 %0.41 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKÇEN AKER 255 %2.71 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN TAŞDEMİR 610 %20.17 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
RASİM ARI 33268 %52.03 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
OYTUN AKYOL 200 %1.37 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GAZİ ACAR 0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı