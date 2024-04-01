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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.53 1
İL GENEL MECLİSİ
%19.81
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPAY KOCAGÖZ 4800 %35.47 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞATAY DENİZ 10298 %8.31 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL AHMET TOKAT 2083 %17.49 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER UÇAMAZ 377 %5.36 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALİ İBAÇ 4196 %46.14 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK EROĞLU 6286 %9.12 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR YILMAZ 5382 %32.07 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖZTÜRK 419 %6.41 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM YILMAZ 461 %4.21 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL BAŞ 1826 %34.70 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMALETTİN TÜRK 2264 %30.99 Detay
KORGAN İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT KORGAN 6097 %37.36 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH YAMAN 744 %8.08 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL BATUK 3761 %18.43 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KILIÇ 4150 %26.24 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ARPACIOĞLU 28184 %37.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı