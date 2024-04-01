|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPAY KOCAGÖZ
|4800
|%35.47
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞATAY DENİZ
|10298
|%8.31
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|2083
|%17.49
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER UÇAMAZ
|377
|%5.36
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALİ İBAÇ
|4196
|%46.14
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK EROĞLU
|6286
|%9.12
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR YILMAZ
|5382
|%32.07
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖZTÜRK
|419
|%6.41
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM YILMAZ
|461
|%4.21
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|1826
|%34.70
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMALETTİN TÜRK
|2264
|%30.99
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT KORGAN
|6097
|%37.36
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH YAMAN
|744
|%8.08
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL BATUK
|3761
|%18.43
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KILIÇ
|4150
|%26.24
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ARPACIOĞLU
|28184
|%37.39
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