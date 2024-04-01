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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.51 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.79
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇILGI 239 %0.50 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN 516 %1.27 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞIHMÜSLÜM BAYAR 459 %1.80 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA KAYA 149 %0.37 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HAMCAN 821 %0.58 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DURMAZ 147 %0.73 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EROĞLU 1368 %0.90 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN GÜNEŞ 156 %0.39 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYSEL PERTAV 97 %0.46 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT DENİZ SALINCAK 589 %0.50 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH ÇAKMAK 690 %0.61 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT TEKİN 212 %0.51 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUBO BÜYÜKTURAN 373 %0.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı