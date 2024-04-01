|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇILGI
|239
|%0.50
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
|516
|%1.27
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞIHMÜSLÜM BAYAR
|459
|%1.80
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA KAYA
|149
|%0.37
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HAMCAN
|821
|%0.58
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DURMAZ
|147
|%0.73
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EROĞLU
|1368
|%0.90
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN GÜNEŞ
|156
|%0.39
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYSEL PERTAV
|97
|%0.46
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT DENİZ SALINCAK
|589
|%0.50
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH ÇAKMAK
|690
|%0.61
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT TEKİN
|212
|%0.51
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BUBO BÜYÜKTURAN
|373
|%0.43
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