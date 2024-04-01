|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN SÖYÜNCÜ
|14
|%0.42
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ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LOKMAN DİLEK
|63
|%1.18
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS ULUŞIK
|107
|%0.60
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AYDAR
|504
|%0.67
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN KURTAK
|24
|%1.28
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM GÜL
|10
|%0.89
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR SÖYÜNCÜ
|0
|%0
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYTULLAH SÖYÜNCÜ
|0
|%0
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