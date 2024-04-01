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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.67 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.57
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN SÖYÜNCÜ 14 %0.42 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
LOKMAN DİLEK 63 %1.18 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS ULUŞIK 107 %0.60 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AYDAR 504 %0.67 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KURTAK 24 %1.28 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GÜL 10 %0.89 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR SÖYÜNCÜ 0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
BEYTULLAH SÖYÜNCÜ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı