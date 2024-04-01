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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.23 1
İL GENEL MECLİSİ
%6.73
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL GEDİKLİ 6491 %9.06 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN 1096 %7.64 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA USTABAŞI 464 %4.51 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖZER 496 %5.31 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER YAZICI 118 %2.04 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH SANCAK 97 %3.03 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN KONAK 371 %2.04 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE BODUR 436 %1.75 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL KURTOĞLU 2859 %1.73 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK BELDÜZ 2564 %29.52 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ ATEŞ 530 %3.57 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOMRA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BIYIK 12651 %48.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı