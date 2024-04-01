|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMGİL CEVAHİR
|5
|%0.25
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM AYGÜL
|3
|%0.39
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESER KÖSE
|113
|%0.67
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YIKILMAZ
|1
|%0.11
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KARAYOL
|15
|%0.74
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İNAN ÇEKER
|3
|%0.35
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