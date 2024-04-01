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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.67 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.79
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMGİL CEVAHİR 5 %0.25 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM AYGÜL 3 %0.39 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESER KÖSE 113 %0.67 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YIKILMAZ 1 %0.11 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARAYOL 15 %0.74 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İNAN ÇEKER 3 %0.35 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı