|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN GÖK
|229
|%2.21
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM TORUN
|7
|%0.34
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAKİ ŞAHİN
|83
|%0.73
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|803
|%1.70
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURULLAH ULUER
|12
|%0.37
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHİT ATEŞ
|466
|%4.88
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYATİ UYAR
|448
|%7.98
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL EDİSAN
|275
|%0.95
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNAL HÜSAMETTİN BULUT
|50
|%2.61
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT YILMAZ
|2727
|%17.44
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
|İMDAT KARS
|4
|%1.06
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BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
|0
|%0
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BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
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BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
|Detay
|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
|Detay
|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
|Detay
|
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
|Detay
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HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
|İLKER ÇOŞĞUN
|139
|%24.17
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KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|NEDİM AKDENİZ
|0
|%0
|Detay
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OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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