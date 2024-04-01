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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.26
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ GÖKKAYA 30 %0.12 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYNUR ARSLANER 566 %0.27 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK ÖZKORUL 26 %0.24 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT ORBEY 53 %0.28 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EVREN ERYILDIZ 20 %0.06 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANDAN TÜRKOĞLU 24 %0.25 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ ÖZÇELİK 2149 %0.38 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN KANTAŞ 129 %0.24 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA MURAT 185 %0.64 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÖZDOĞAN 825 %0.23 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMED ESEN 1 %0.05 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SARIASLAN 289 %0.32 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YETER SAYNUR SALLI 13 %0.20 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK KÜÇÜK 31 %0.16 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU 59 %0.17 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DÖNMEZ 10 %0.11 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY CABAR 1306 %0.26 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ŞİMŞEK 25 %0.11 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT KAYA 30 %0.17 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ÇELİK 247 %0.35 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ASLANDOĞDU 232 %0.26 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT CELAL ÜNSAL 153 %0.79 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA KİRZUK 651 %0.21 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı