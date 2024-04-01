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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.32
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUHİ TUNCEL 242 %0.14 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK 1255 %0.51 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİĞDEM ERİŞ 663 %0.29 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT UYGUR 1570 %0.41 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM USTA 766 %0.24 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT YAŞAR DEMİR 261 %0.20 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJDET ALAVİ 640 %0.26 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜN ÖZTUNÇ 265 %0.26 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFKUN DOĞAN 201 %0.13 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN AVCI 416 %0.20 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK 365 %0.30 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM DÖNMEZ 363 %0.23 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ÇAVUŞDAĞ 50 %0.09 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BİÇER 642 %0.38 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
TANJU KARAKUŞ 2701 %0.58 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
ALİ YEDİTEPE 544 %0.22 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞEGÜL SEVİNMİŞ 436 %0.23 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HIZLI 750 %0.28 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCA TUNCER 250 %0.17 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
FAHRETTİN EROĞLU 991 %0.32 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
OKTAY ÖNDEŞ 1616 %0.65 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
MİKAİL YILMAZ 1129 %0.26 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAĞAN TANGÖR 1207 %0.29 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KAYA 707 %0.26 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN ÖZEL 332 %0.16 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
ZÜLFİYE GÜNEŞ 186 %0.16 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MEHMET GÖĞERÇİN 479 %0.32 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT DÖNMEZ 675 %0.37 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT TERZİ 487 %0.29 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEKİN YILMAZ 1253 %0.30 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
LALE ÖZEL 701 %0.22 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı