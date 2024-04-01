|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUHİ TUNCEL
|242
|%0.14
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK
|1255
|%0.51
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİĞDEM ERİŞ
|663
|%0.29
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT UYGUR
|1570
|%0.41
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEREM USTA
|766
|%0.24
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT YAŞAR DEMİR
|261
|%0.20
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEJDET ALAVİ
|640
|%0.26
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜN ÖZTUNÇ
|265
|%0.26
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFKUN DOĞAN
|201
|%0.13
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN AVCI
|416
|%0.20
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK
|365
|%0.30
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM DÖNMEZ
|363
|%0.23
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ÇAVUŞDAĞ
|50
|%0.09
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BİÇER
|642
|%0.38
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|TANJU KARAKUŞ
|2701
|%0.58
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|ALİ YEDİTEPE
|544
|%0.22
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞEGÜL SEVİNMİŞ
|436
|%0.23
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HIZLI
|750
|%0.28
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCA TUNCER
|250
|%0.17
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|FAHRETTİN EROĞLU
|991
|%0.32
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|OKTAY ÖNDEŞ
|1616
|%0.65
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|MİKAİL YILMAZ
|1129
|%0.26
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAĞAN TANGÖR
|1207
|%0.29
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM KAYA
|707
|%0.26
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN ÖZEL
|332
|%0.16
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|ZÜLFİYE GÜNEŞ
|186
|%0.16
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MEHMET GÖĞERÇİN
|479
|%0.32
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT DÖNMEZ
|675
|%0.37
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT TERZİ
|487
|%0.29
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEKİN YILMAZ
|1253
|%0.30
|Detay
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LALE ÖZEL
|701
|%0.22
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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