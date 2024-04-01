|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHTİYAR EREGİZ
|13
|%0.05
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KILIÇ
|122
|%0.06
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAİ SOYSAL
|19
|%0.17
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARABAY
|12
|%0.06
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇELEBİ SEVİM
|5
|%0.02
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ SIRDAŞ
|5
|%0.05
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ÖZDEMİR
|224
|%0.04
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN DOĞAN
|39
|%0.07
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT ÇETİN
|12
|%0.04
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÜLŞEN
|1146
|%0.32
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER İNCEKARA
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZDEMİR
|79
|%0.09
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYH BİLAL DURMUŞ
|1
|%0.02
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL CAVLAK
|10
|%0.05
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZMİ TAT
|19
|%0.05
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR EREGİZ
|19
|%0.21
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DEMİR
|263
|%0.05
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN NEVRUZOĞLU
|4
|%0.02
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI ERASLAN
|208
|%0.06
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER KODAL
|8
|%0.04
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ RIZA KIZILTEPE
|81
|%0.12
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDİBALİ ERDEM
|83
|%0.09
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TOKYAY
|11
|%0.06
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ATEŞ
|201
|%0.07
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN DURAN
|241
|%0.06
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