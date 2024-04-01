|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN UYSAL
|29
|%0.08
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL HIZLI
|1
|%0.02
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM BERCİ
|1
|%0.03
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YADİGAR VARLIKLI
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT KARAÇAY
|2
|%0.03
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR DİDİN
|36
|%0.21
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGÜL TEKİN
|21
|%0.16
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT TOĞAN
|3
|%0.05
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT YURT
|39
|%0.11
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KAZALCI
|2
|%0.03
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENNUR ŞİMŞEK
|29
|%0.15
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ORHAN
|7
|%0.05
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ VARLIKLI
|132
|%0.07
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP OĞUZALP
|197
|%0.10
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AYDEMİR
|8
|%0.04
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAKIROĞLU
|21
|%0.21
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFİYE ÇATAL
|16
|%0.06
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