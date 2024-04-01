60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN UYSAL 29 %0.08 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL HIZLI 1 %0.02 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM BERCİ 1 %0.03 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YADİGAR VARLIKLI 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT KARAÇAY 2 %0.03 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR DİDİN 36 %0.21 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGÜL TEKİN 21 %0.16 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT TOĞAN 3 %0.05 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT YURT 39 %0.11 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KAZALCI 2 %0.03 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENNUR ŞİMŞEK 29 %0.15 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ORHAN 7 %0.05 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ VARLIKLI 132 %0.07 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP OĞUZALP 197 %0.10 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AYDEMİR 8 %0.04 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAKIROĞLU 21 %0.21 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAFİYE ÇATAL 16 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı