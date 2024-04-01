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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜBEYDE ÖRÜN 19 %0.06 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAPMAZ 55 %0.04 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANİFİ KARAHASAN 21 %0.04 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KUNDAKÇI 65 %0.34 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÜÇLÜBİLEK 51 %0.07 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FADİMA IŞIK 34 %0.14 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DAŞGIN 16 %0.05 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ İÇİN 46 %0.04 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETEM GAVUN 15 %0.03 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSRAFİL ŞİMŞEK 10 %0.13 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT METİN 20 %0.08 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ KABCI 22 %0.05 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ UYGUN 362 %0.56 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖRÜN 31 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı