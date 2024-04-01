|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜBEYDE ÖRÜN
|19
|%0.06
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAPMAZ
|55
|%0.04
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANİFİ KARAHASAN
|21
|%0.04
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|65
|%0.34
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GÜÇLÜBİLEK
|51
|%0.07
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FADİMA IŞIK
|34
|%0.14
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DAŞGIN
|16
|%0.05
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ İÇİN
|46
|%0.04
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETEM GAVUN
|15
|%0.03
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSRAFİL ŞİMŞEK
|10
|%0.13
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT METİN
|20
|%0.08
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ KABCI
|22
|%0.05
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ UYGUN
|362
|%0.56
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖRÜN
|31
|%0.13
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