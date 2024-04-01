|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT SEZER
|3
|%0.03
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BAHADIR KOÇAK
|51
|%0.03
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT YILMAZ
|57
|%0.02
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ FUAT UYANIK
|68
|%0.03
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEBİHA DOĞAN
|155
|%0.04
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF GÜL
|100
|%0.03
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT YAY
|18
|%0.01
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEMSETTİN VURAL
|92
|%0.04
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURHAN KUBİLAY
|60
|%0.04
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESİBE YILMAZ
|164
|%0.16
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ŞİRİN
|51
|%0.03
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN TAŞOĞLU
|47
|%0.02
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM YILMAZ
|41
|%0.03
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERTAÇ BEYAZOĞLU
|42
|%0.03
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN SOFU
|12
|%0.02
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ GÖDEK
|53
|%0.03
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP DİŞÇİ
|108
|%0.05
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|ZAKİR ERDİNÇ
|191
|%0.04
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU
|69
|%0.03
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZIM BAKAÇ
|63
|%0.03
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YERLİKAYA
|123
|%0.05
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN ÇAMUR
|47
|%0.03
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|ALİ KEMAL ÇAMUR
|40
|%0.01
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|CUMHUR KURT
|109
|%0.04
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT BEYAZOĞLU
|107
|%0.04
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|SÜLEYMAN EROL
|188
|%0.04
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLATİF METİN
|126
|%0.04
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALEMDAR KURTOĞLU
|92
|%0.02
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARATAŞ
|91
|%0.03
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ ÇEVİK
|52
|%0.03
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES YAY
|12
|%0.04
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|BAHATTİN YERLİKAYA
|86
|%0.07
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|FATMA KARAOĞLU
|49
|%0.03
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR KARATAŞ
|83
|%0.05
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE KARAKUŞ
|146
|%0.05
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK KABARIK
|50
|%0.03
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NACİ CEBECİOĞLU
|115
|%0.03
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇAYLIOĞLU
|73
|%0.02
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP AVCI
|50
|%0.04
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