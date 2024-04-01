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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT SEZER 3 %0.03 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BAHADIR KOÇAK 51 %0.03 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT YILMAZ 57 %0.02 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ FUAT UYANIK 68 %0.03 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEBİHA DOĞAN 155 %0.04 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF GÜL 100 %0.03 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT YAY 18 %0.01 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEMSETTİN VURAL 92 %0.04 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURHAN KUBİLAY 60 %0.04 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESİBE YILMAZ 164 %0.16 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ŞİRİN 51 %0.03 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN TAŞOĞLU 47 %0.02 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM YILMAZ 41 %0.03 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERTAÇ BEYAZOĞLU 42 %0.03 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN SOFU 12 %0.02 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ GÖDEK 53 %0.03 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP DİŞÇİ 108 %0.05 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
ZAKİR ERDİNÇ 191 %0.04 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU 69 %0.03 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZIM BAKAÇ 63 %0.03 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YERLİKAYA 123 %0.05 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN ÇAMUR 47 %0.03 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
ALİ KEMAL ÇAMUR 40 %0.01 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
CUMHUR KURT 109 %0.04 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT BEYAZOĞLU 107 %0.04 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
SÜLEYMAN EROL 188 %0.04 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLATİF METİN 126 %0.04 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALEMDAR KURTOĞLU 92 %0.02 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARATAŞ 91 %0.03 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ ÇEVİK 52 %0.03 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES YAY 12 %0.04 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
BAHATTİN YERLİKAYA 86 %0.07 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
FATMA KARAOĞLU 49 %0.03 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYNUR KARATAŞ 83 %0.05 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE KARAKUŞ 146 %0.05 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK KABARIK 50 %0.03 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NACİ CEBECİOĞLU 115 %0.03 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇAYLIOĞLU 73 %0.02 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP AVCI 50 %0.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı