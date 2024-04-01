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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.33 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.22
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
BAYRAM BINARCI 116 %0.10 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESUL ÇOŞKUN 146 %0.22 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZER 16 %0.07 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
SAİT ERMİŞ 43 %0.16 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN CAN 125 %0.12 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER İSMAİL DOĞANAY 138 %0.56 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN ÇOŞKUN 47 %0.13 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA KAHRAMAN 80 %0.08 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN TUĞRUL 97 %0.14 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BÜLBÜL 190 %0.19 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı