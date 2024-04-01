|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|BAYRAM BINARCI
|116
|%0.10
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RESUL ÇOŞKUN
|146
|%0.22
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZER
|16
|%0.07
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|SAİT ERMİŞ
|43
|%0.16
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN CAN
|125
|%0.12
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER İSMAİL DOĞANAY
|138
|%0.56
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN ÇOŞKUN
|47
|%0.13
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA KAHRAMAN
|80
|%0.08
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN TUĞRUL
|97
|%0.14
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BÜLBÜL
|190
|%0.19
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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