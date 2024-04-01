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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
HAVANE YÜKSEL 26 %0.03 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA USLU 16 %0.05 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET ÇAYLI 23 %0.14 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDİL ÖLEMEZ 104 %0.10 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA SEVMEZ 10 %0.13 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP AKŞİT 15 %0.06 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYSEL KARTAL 11 %0.02 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET USLU 34 %0.05 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR GÜVEN 62 %0.07 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖLEMEZ 77 %0.22 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN SİVRİ 43 %0.10 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRAN ÖZLER 21 %0.11 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
NEDAİ ÖLMEZ 14 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı