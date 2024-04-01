|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|HAVANE YÜKSEL
|26
|%0.03
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA USLU
|16
|%0.05
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET ÇAYLI
|23
|%0.14
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDİL ÖLEMEZ
|104
|%0.10
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMA SEVMEZ
|10
|%0.13
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP AKŞİT
|15
|%0.06
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYSEL KARTAL
|11
|%0.02
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET USLU
|34
|%0.05
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR GÜVEN
|62
|%0.07
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖLEMEZ
|77
|%0.22
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN SİVRİ
|43
|%0.10
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRAN ÖZLER
|21
|%0.11
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|NEDAİ ÖLMEZ
|14
|%0.07
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