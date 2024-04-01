60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT EROL 53 %0.04 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN ÇETİN 64 %0.09 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLVAHAP ÇINAR 61 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı