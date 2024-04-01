60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
Şanlıurfa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DAĞ 23 %0.06 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA ALTAY 97 %0.07 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖRGEN 121 %0.08 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜSLÜM KAÇAN 74 %0.06 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM HALİL ÖZÇELİK 23 %0.05 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı