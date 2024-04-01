|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULGAFFAR DOĞAN
|8
|%0.03
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİKE ÇİLENKER
|46
|%0.15
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS YILDIZ
|2
|%0.01
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET DOĞAN
|132
|%0.04
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ALAGÖZ
|83
|%0.09
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACER BUYRUK
|64
|%0.17
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI ALPEREN ÇAYIR
|19
|%0.04
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI ÇAYIR
|140
|%0.10
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAYİ ZERİN
|49
|%0.02
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇAYIR
|60
|%0.07
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