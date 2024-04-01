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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULGAFFAR DOĞAN 8 %0.03 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİKE ÇİLENKER 46 %0.15 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS YILDIZ 2 %0.01 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET DOĞAN 132 %0.04 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ALAGÖZ 83 %0.09 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACER BUYRUK 64 %0.17 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI ALPEREN ÇAYIR 19 %0.04 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI ÇAYIR 140 %0.10 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAYİ ZERİN 49 %0.02 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇAYIR 60 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı