|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ESABİL DUYMAZ
|132
|%0.19
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ABUZAR
|27
|%0.09
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET URHAN
|19
|%0.02
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATNAN YETİŞ
|25
|%0.10
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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