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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN 35 %0.01 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SİNAN BAYKİZ 43 %0.02 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN BUDAK 171 %0.04 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
GALİP KARAYİĞİT 499 %0.16 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AŞİRAN 17 %0.01 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ DENİZLİ 71 %0.04 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT CİLALI 34 %0.02 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TEKBAŞ 8 %0.02 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN CEYLAN 185 %0.08 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
SERHAT DOĞRU 124 %0.03 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ KURTKAYA 45 %0.02 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞEGÜL ÖZSOY 64 %0.03 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
HAMZA KILIÇ 398 %0.34 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MELEK KAZANCIOĞLU 23 %0.02 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN KOÇAK 137 %0.05 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN DEMİRCAN 68 %0.02 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜBRA KORKMAZER 54 %0.02 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı