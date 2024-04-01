|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN
|35
|%0.01
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED SİNAN BAYKİZ
|43
|%0.02
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN BUDAK
|171
|%0.04
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GALİP KARAYİĞİT
|499
|%0.16
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AŞİRAN
|17
|%0.01
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ DENİZLİ
|71
|%0.04
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT CİLALI
|34
|%0.02
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TEKBAŞ
|8
|%0.02
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN CEYLAN
|185
|%0.08
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|SERHAT DOĞRU
|124
|%0.03
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ALİ KURTKAYA
|45
|%0.02
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|0
|%0
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|0
|%0
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞEGÜL ÖZSOY
|64
|%0.03
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|HAMZA KILIÇ
|398
|%0.34
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MELEK KAZANCIOĞLU
|23
|%0.02
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN KOÇAK
|137
|%0.05
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN DEMİRCAN
|68
|%0.02
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜBRA KORKMAZER
|54
|%0.02
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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