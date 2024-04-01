|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ YALMAN
|580
|%31.54
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİYAZİ ALÇAY
|3410
|%30.21
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN BAŞBUĞ
|1130
|%43.73
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADULLAH ER
|537
|%31.81
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN ÇITAK
|33331
|%28.72
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KOYUNCU
|6593
|%59.19
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN MUTLU
|980
|%50.00
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİYAY ŞANLI
|2818
|%39.95
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN ESER
|1009
|%55.14
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECİP TAV
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|İSMAİL HAKKI GÜNEŞ
|629
|%68.07
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ERSOY KARA
|280
|%33.18
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
|ARİF BELLİKLİ
|327
|%29.86
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS AKAR
|0
|%0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|APTULLAH TOSUN
|763
|%49.07
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ÖZKAN
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT YAYATAN
|591
|%49.58
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYFUN DEMİRLENDİ
|130
|%6.65
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN OFLAZ
|612
|%36.87
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|BUĞRA KOÇ
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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