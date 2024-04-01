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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%28.72 7
İL GENEL MECLİSİ
%28.53
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ YALMAN 580 %31.54 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİYAZİ ALÇAY 3410 %30.21 Detay
GÜLAĞAÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN BAŞBUĞ 1130 %43.73 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADULLAH ER 537 %31.81 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ÇITAK 33331 %28.72 Detay
ORTAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KOYUNCU 6593 %59.19 Detay
SARIYAHŞİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN MUTLU 980 %50.00 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİYAY ŞANLI 2818 %39.95 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN ESER 1009 %55.14 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
NECİP TAV 0 %0 Detay
EŞMEKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
İSMAİL HAKKI GÜNEŞ 629 %68.07 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
ERSOY KARA 280 %33.18 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
ARİF BELLİKLİ 327 %29.86 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS AKAR 0 %0 Detay
SAĞLIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
APTULLAH TOSUN 763 %49.07 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM ÖZKAN 0 %0 Detay
SELİME Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT YAYATAN 591 %49.58 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYFUN DEMİRLENDİ 130 %6.65 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN OFLAZ 612 %36.87 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
BUĞRA KOÇ 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı