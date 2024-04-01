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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.15
Bitlis Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı