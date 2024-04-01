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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.74
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BEYGİRCİ 21671 %33.13 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT AYDIN 10523 %30.51 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı