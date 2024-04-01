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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.38
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ŞAHİN 387 %6.09 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY ÖZKAYA 2287 %21.32 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SITKI KEÇECİ 1595 %4.35 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET TURHAL 27 %1.20 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT KARAGÖZ 962 %4.78 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ELİK 1043 %25.95 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ EROL 308 %3.14 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU 225 %1.13 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL RÜŞTÜ AKGÜN 552 %13.39 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM BALTA 180 %1.78 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL CANGÜL 923 %17.88 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN MOR 33 %1.17 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ERER 6 %0.44 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KARAEL 10 %0.39 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ÇETİN 72 %4.95 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL BAYRAK 64 %3.58 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABAHADDİN USLU 17 %0.71 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BARTIN 4 %0.78 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÜNLÜ 190 %0.91 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT SOYDAŞ 78 %1.12 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERVE DURAN 15 %1.15 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUDURLU 36 %2.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı