|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM ŞAHİN
|387
|%6.09
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|
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY ÖZKAYA
|2287
|%21.32
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|
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SITKI KEÇECİ
|1595
|%4.35
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|
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET TURHAL
|27
|%1.20
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT KARAGÖZ
|962
|%4.78
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ELİK
|1043
|%25.95
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|
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ EROL
|308
|%3.14
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|
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU
|225
|%1.13
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|
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL RÜŞTÜ AKGÜN
|552
|%13.39
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|
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM BALTA
|180
|%1.78
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL CANGÜL
|923
|%17.88
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN MOR
|33
|%1.17
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|
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ERER
|6
|%0.44
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|
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KARAEL
|10
|%0.39
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|
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ÇETİN
|72
|%4.95
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|
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL BAYRAK
|64
|%3.58
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|
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABAHADDİN USLU
|17
|%0.71
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BARTIN
|4
|%0.78
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|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÜNLÜ
|190
|%0.91
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|
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT SOYDAŞ
|78
|%1.12
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|
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERVE DURAN
|15
|%1.15
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|
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUDURLU
|36
|%2.16
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