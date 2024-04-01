|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİF ARSLAN
|5479
|%51.83
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAHADIR EFE
|1222
|%34.55
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT OCAKLI
|477
|%30.71
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÇETİNKAYA
|810
|%45.18
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SAĞLAM
|3189
|%30.68
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN ERDOĞAN
|334
|%9.40
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNAL GEVŞEK
|480
|%46.15
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN ARIK
|527
|%18.94
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YARBAŞI
|42
|%1.99
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ÖNCÜL
|909
|%40.95
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GELGÖR
|8586
|%48.54
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHSİN DERE
|9684
|%53.05
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ İPEK
|1533
|%48.74
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|İSMAİL TÜRK
|165
|%28.35
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