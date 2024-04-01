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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.55
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT SARIBALOĞLU 5275 %30.44 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİ AKCAN 4951 %38.36 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SEMERCİ 2166 %11.35 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL KOBAŞ 4443 %45.23 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı