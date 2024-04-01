|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET OKAN YANMAZ
|3220
|%19.65
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BAYRAK
|2066
|%41.02
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KOLOĞLU
|2794
|%42.45
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER COŞKUN
|2519
|%33.80
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ÇAKIR
|1920
|%32.42
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFDAL ALTUNDAL
|1988
|%32.38
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ ESER
|4198
|%4.09
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHTEREM BALTACI
|529
|%26.12
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
|FATİH OCAK
|2115
|%69.71
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ALBAYRAK
|786
|%26.91
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