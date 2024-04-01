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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.58
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELEN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GÜL 10019 %53.16 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER OĞUZ UÇAR 21684 %31.37 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN AKI 8311 %34.37 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DELİ 2619 %32.86 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı