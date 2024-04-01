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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.20 2
İL GENEL MECLİSİ
%18.25
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KEREM AYDIN 73 %6.34 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL MERT 110 %8.01 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH KOMAN 2556 %25.16 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖTÜKEN SENGER 16384 %36.20 Detay
SARIKAMIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR KILIÇ 3003 %40.65 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı