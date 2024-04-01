|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL KEREM AYDIN
|73
|%6.34
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL MERT
|110
|%8.01
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH KOMAN
|2556
|%25.16
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖTÜKEN SENGER
|16384
|%36.20
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR KILIÇ
|3003
|%40.65
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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