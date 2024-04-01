|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖZLÜ
|726
|%30.76
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ÇOLAK
|715
|%40.79
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAZAN
|73
|%1.94
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVAT TAŞKAN
|1094
|%55.56
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH BOZKURT EKEŞ
|1076
|%31.59
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DEMİR
|751
|%40.44
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEJDET DEMİR
|3215
|%46.74
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN PİRCİ
|259
|%15.06
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ÖZ
|1472
|%44.35
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN ORTAÇ
|42
|%5.68
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN YAMALI
|533
|%37.56
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYATİ SAĞLIK
|725
|%39.68
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN UZUNER
|2602
|%43.58
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CANBAZ
|493
|%31.58
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL AYDIN
|4464
|%6.90
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LÜTFÜ İPEK
|438
|%29.53
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT SAYGIN
|195
|%16.82
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERDOĞAN
|1376
|%63.76
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIRAN YÜKSEL
|3606
|%37.26
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN KAVAKLIGİL
|7830
|%43.55
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