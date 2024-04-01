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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.74 0
İL GENEL MECLİSİ
%13.35
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET TÜRK 26782 %40.68 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
HÜSEYİN TOSUN 11331 %41.79 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ KAYDA 33234 %32.22 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ SELÇUK 10082 %41.06 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURULLAH SAVAŞ 5100 %37.72 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS OĞAN 34017 %33.28 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı