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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%19.03 6
İL GENEL MECLİSİ
%23.33
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT KİRAZCI 971 %46.33 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SITKI ERAT 7134 %30.59 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GABİL DEMİR 747 %27.73 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TEKİN 1020 %31.87 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ DOĞAN 15121 %19.03 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AKTÜRK 98 %2.48 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN ŞEVENK 419 %25.10 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER ERYILMAZ 304 %14.21 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
KASIM POLAT 77 %5.47 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KARAKUZU 7 %0.44 Detay
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
BÜLENT GÖZÜPEK 48 %20.51 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
İMDAT BİNİCİ 58 %9.59 Detay
ÇUKURKUYU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HALİSDEMİR 1133 %59.26 Detay
DEĞİRMENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
HÜSEYİN UZEL 423 %48.68 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
İSA ÇINAR 44 %1.97 Detay
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
ALİ VURAL 9 %1.17 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN AKTAŞ 135 %4.70 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM EREN 1024 %45.61 Detay
HACIABDULLAH Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP DOĞMUŞ 1124 %57.17 Detay
KARAATLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT SALİK 1188 %56.14 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
İMDAT DAYSAL 245 %25.15 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BIYIK 0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
SAMİ YORGUN 1291 %42.23 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DEMİRBAŞ 517 %18.46 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ERCAN 904 %43.19 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ ERDİÇ 782 %35.26 Detay
SAZLICA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜNAYDIN 1550 %57.26 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN TUNCAY 170 %5.09 Detay
YILDIZTEPE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
ÖMER KILIÇASLAN 527 %54.84 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı