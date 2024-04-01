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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%1.84
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT AYPARÇASI 1178 %16.74 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜLYALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDET SİPAHİ 3501 %53.53 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KAYGI 3781 %40.87 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı