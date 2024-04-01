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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%2.37
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ ÖZTÜRK 4651 %32.43 Detay
ÇARŞIBAŞI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KELEŞ 3451 %33.55 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞALPAZARI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
REFİK KURUKIZ 2619 %30.16 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı